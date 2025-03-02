Türkiye’nin Kafkaslara açılan kapısı olan ve Ardahan’a bağlı Posof ilçesinin kurtuluşunun 104. Yılı törenle kutlandı.

Anıt alanında yapılan programda; saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra Atatürk anıtına çelenkler konularak tören başladı. Çelenklerin sunumundan sonra Posof şehitliğine yüründü. Burada şehitler anıldıktan sonra kutlama ekibi tören alanında toplandı. Törene kurum ve kuruluşların yöneticileri, öğrenciler ve vatandaşlar da katıldılar. Saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşından sonra Posof Kaymakamı, Belediye başkanı ve garnizon komutanı vatandaşların bayramını kutladı. Daha sonra milletvekillerinden gelen kutlama mesajları okundu. Kurtuluşla ilgili ilk konuşmayı Posof Belediye başkanı Erdem Demirci, yaptı. Öğrenciler ve aşık Müdami nin oğlu Halil İbrahim Ataman’da babasının yazdığı Posof’un kurtuluşuna ait şiiri okudu. Posof’un kurtuluş tarihinin aslı 23 Şubat olmasına rağmen hava artlarından dolayı yıllar öncesinden değiştirildi. Okunan şiirlerden sonra halk oyunları gösterileri yapıldı. Program sonunda yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin hediyeleri verilerek program sonlandırıldı.