Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde polis ekipleri, Polis Haftası kapsamında anasınıfı öğrencilerini ziyaret etti. Etkinlikte trafik eğitimi, boyama etkinliği ve oyunlarla keyifli anlar yaşandı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Koru Mahallesi’nde bulunan Atatürk İlköğretim Okulu anasınıfı öğrencilerini ziyaret etti. Etkinlik, çocuklara hem eğitici hem de unutulmaz bir gün yaşattı.

Ziyaret sırasında miniklere trafik kurallarını öğretmek amacıyla animasyon gösterimi yapıldı. Çocuklar, görsel anlatımla trafik ışıkları, yaya geçitleri ve kurallar hakkında bilgi sahibi oldu. Eğitimin ardından çocuklarla birlikte trafik temalı boyama etkinliği düzenlendi. Çocuklara çikolata ve meyve suyu ikram edilerek, keyifli bir vakit geçirildi. Renkli kalemlerle yapılan boyama etkinliği, öğrencilerin öğrendiklerini ifade etmelerine imkan sundu.

Etkinliğin sonunda okul bahçesinde "trafik ışıkları" oyunu oynandı. Polislerin rehberliğinde gerçekleştirilen bu oyunla çocuklar hem eğlendi hem de öğrendiklerini pekiştirdi. Etkinlik, polis ve öğrenciler arasında sıcak ve samimi anlara sahne oldu.