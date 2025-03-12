Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayan lüks otomobil sürücüsü, kaçarken kavşakta bariyerlere çarptı. Alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücüye toplam 63 bin 347 TL para cezası kesildi. Kazanın ardından sürücünün, "Alkollüyken araç kullanmayın, polisten kaçmayın" paylaşımı dikkat çekti.

Gece saatlerinde ilçe merkezindeki ana arterlerde devriye gezen polis ekipleri, seyir halindeki bir lüks otomobile dur ihtarında bulundu. Sürücünün ikazlara uymaması üzerine kovalamaca yaşandı. Hatip Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’ne giren (Sarılar yolu) A.A. idaresindeki lüks otomobil, çevre yolu dönel kavşağında bariyerlere çarparak kaza yaptı. Sürücü A.A., bariyerlere saplanan araçtan yara almadan çıktı.

Alkolmetreyi üflemeyi reddeti

Daha önce de ehliyetine el konulduğu ortaya çıkan sürücü, trafik polisi tarafından uzatılan alkolmetreyi üflemeyi reddetti. İşlemleri için Cumhuriyet Polis Merkezi’ne götürülen A.A.’ya 63 bin 347 lira para cezası kesildi. Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen otomobil çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak yedi emin otoparkına konuldu.

"Kaçmayın" diye uyardı

Kaza sonrası A.A.’nın sosyal medyadan paylaştığı, "Kafanız güzelken araç kullanmayın, polisten kaçmayın" şeklinde hikayesine yazdığı mesajı dikkat çekti.