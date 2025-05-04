Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir anaokulunu ziyaret eden polis memurları, çocukların oyun merkezine gitme hayalini gerçekleştirdi.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik biriminde görev yapan polisler, hafta içinde Halime Hatun Anaokulunu ziyaret etti. Çocuklarla bir araya gelen polisler, kendilerine bir talepleri olup olmadığını sordu. Hayatlarında hiç oyun merkezine gitmediklerini söyleyen çocuklar, polislerden kendilerini oyun merkezine götürmelerini istedi. Oyun merkezine giden çocuklar gönüllerince eğlendi.