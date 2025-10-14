Bartın’da polisi görünce kaçmaya başlayan motosiklet sürücüsü kaza yaptı. Yaralanan sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye Bartın Köyortası Mahallesi’nde 2-3 motosikletin gürültü yaptığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi yönlendirildi. Polis otosunu gören motosikletli gençler, kaçmaya başladı. 17 yaşındaki H.C.Ç. idaresindeki 67 ADS 330 plakalı motosiklet, 176. Cadde üzerinde devrildi. Yaralanan gencin yardımına ise polisler yetişti. Sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sürücü H.C.Ç’nin ehliyeti bulunmadığı belirlenirken, kaza yapan arkadaşına yardım etmek için duran ve ismi öğrenilemeyen 74 ABS 531 plakalı motosikletin sürücüsünün de ehliyeti olmadığı ve yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu belirlendi.

Sürücülerden H.C.Ç hakkında adli işlem başlatılırken, diğerine ise para cezası uygulandı.