Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce trafik birimlerinde görev yapan 12 Emniyet, 5 Jandarma personeline hizmet içi eğitim kapsamında Ali Gaffar Okkan toplantı salonunda dijital takograf cihazları ve denetim esasları geliştirme eğitimi, şehirlerarası otobüslerde uygulamalı olarak takograf servisinde kalibrasyon ve manipülasyon eğitimi düzenlendi.

Eğitimde, Takoğraf sistemine giriş, sayısal takoğraf çeşitleri ve temel bileşenler, sayısal takoğraf, kartları yurtiçi taşımacılık faaliyetleri ve uluslararası taşımacılık kuralları, çalışma ve dinlenme süreleri, sayısal takoğrafta veri indirme ve yorumlama, çıktı türleri ve semboller, sayısal takoğrafta piktogramların anlamları, sürücü ve araç çıktıları, trafik kazalarında takoğraf incelemesi ve hız tespiti, uluslararası taşımacılık yapan araç şoförlerinin çalışma süreleri ve ihlalleri ile uygulamalı eğitim konularına bilgi verildi