Didim ve Yöresi Engelliler Derneği, Polis Haftası kapsamında Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte anlamlı bir etkinliğe imza attı. Altınkum Polis Karakolu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, polis olma hayali kuran engelli gençlerin dilekleri gerçeğe dönüştürüldü.

Didim’de ikamet eden yüzde 80 fiziksel ve zihinsel engelli Okan Akay ile yüzde 70 zihinsel engelli Cem Eren Özçakmak için özel olarak Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Altınkum Polis Karakolu’nda düzenlenen programda duygu dolu anlar yaşandı. Daha önceki yıllarda da polislik deneyimi yaşatılan Okan Akay’ın bu yıl rütbesi yükseltildi. Polisliğe ilk adımını atan Cem Eren Özçakmak’a ise özel olarak polis üniforması giydirildi.

Etkinlik kapsamında Okan ve Cem Eren, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ait polis aracına bindirilerek şehirde devriye turu attı. Etkinliğe Didim ve Yöresi Engelliler Derneği Başkanı Tuncer Kura, dernek yöneticileri, engelli bireylerin aileleri ve emniyet personeli katıldı. Katılımcılar, bu özel günün hem Polis Haftası’na hem de engelli bireylerin toplumla bütünleşmesine katkı sağladığını belirtti.

Etkinlik sonunda açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Tuncer Kura, bu tür organizasyonların engelli bireylerin topluma kazandırılmasında büyük rol oynadığını vurgulayarak, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne desteklerinden ötürü teşekkür etti.