Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, İstanbul’da 170 araç ve 1 helikopterin katılımıyla kortej geçişi düzenlendi. Kadıköy’de başlayan kortej, Ayasofya’da sona erdi.

Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, İstanbul’da geniş katılımlı bir kortej geçişi düzenlendi. Saat 11.00’de Kadıköy Bostancı Meydanı’ndan başlayan kortej, Bağdat Caddesi, Uzunçayır bağlantı yolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Haliç Köprüsü ve Vatan Caddesi güzergahı üzerinden ilerleyerek Ayasofya Meydanı’nda sona erdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen geçiş töreni, Polis Haftası’nın anlam ve önemine dikkat çekerken, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Kortejde, 50 önleyici motorize ekip, 52 trafik motorize ekip, 30 önleyici ekip aracı, 30 trafik ekip aracı ve 8 zırhlı araç olmak üzere toplam 170 araç yer aldı. Ayrıca, korteje havadan 1 helikopter de eşlik etti. Öte yandan, düzenlenen dev kortej dron ile görüntülendi.