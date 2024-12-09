Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından bulunan 30 bin 200 TL, sahibine teslim etti. Emniyetten parasını teslim alan Cemil Yurtçu, polis ekiplerine teşekkür etti.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekipleri, geçtiğimiz günlerde yüklü miktarda kayıp para bulmuştu. Emniyetten yapılan açılamada, parasını kaybeden vatandaşlarımızın detaylı bilgi almak ve başvuruda bulunmak üzere Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaat etmeleri istenmişti. Yapılan duyurunun ardından, parasını kaybeden kişinin ilçenin tanınmış esnaflarından Cemil Yurtçu olduğu belirlendi. Gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından kaybolan 30 bin 200 TL, polis ekipleri tarafından Yurtçu’ya eksiksiz şekilde teslim edildi. Emniyetten parasını teslim alan Cemil Yurtçu, polis ekiplerine teşekkür etti.