Ankara Polatlı’da 28 Mart-6 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen kapsamlı trafik kontrolleri sayesinde, trafik kazalarında geçtiğimiz yılın Ramazan Bayramı’na oranla yüzde 30’luk bir azalma sağlandı.

Polatlı Trafik Denetleme Büro Amirliği, Ramazan Bayramı süresince aldığı etkin ve kararlı tedbirlerle vatandaşların güvenliğini ön planda tuttu. 28 Mart-6 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen kapsamlı trafik kontrolleri sayesinde, trafik kazalarında geçtiğimiz yılın Ramazan Bayramı’na oranla yüzde 30’luk bir azalma sağlandı.

Toplamda 3 bin 564 aracın denetlendiği bu süreçte, 9’u yaralanmalı olmak üzere 33 trafik kazası meydana geldi. Ancak bu kazalar, önceki yıllara kıyasla önemli ölçüde azaldı. Bu olumlu tablo, Polatlı Emniyeti’nin kararlılıkla yürüttüğü trafik tedbirlerinin ne denli etkili olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Trafikteki araç sorgularında da büyük bir artış yaşandı. Bir önceki yıla göre yüzde 50’lik artışla daha fazla sürücü denetlendi ve kurallara uymayanlara gerekli işlemler anında uygulandı.

Denetimlerde; 27 sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 11 kişi alkollü araç kullanmaktan, 308 sürücü park yasağını ihlal etmekten, 25 otobüs ve kamyon sürücüsü şehir içi park yasağından, 8 sürücü seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan, 23 sürücü kırmızı ışık ihlalinden, 294 hız ihlalinden, 111 kişi ise çeşitli diğer maddelerden ceza aldı. Toplamda 811 araca idari ceza uygulanırken, 22 araç trafikten men edildi.

Sürücüler ve vatandaşlar, alınan önlemler sayesinde bayramı daha güvenli geçirdiklerini belirtirken, emniyet mensuplarının gösterdiği fedakârlık ve hassasiyet için teşekkürlerini iletti. Polatlı Trafik Denetleme Büro Amirliği, trafik güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.