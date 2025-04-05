Söğütspor, Play-off karşılaşmaları için hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

Kulüp Başkanı İbrahim Ertuğ Bakkalcı, yönetim kurulu üyeleri Murat Kurtay ve Zafer Subaşıoğlu, antrenman öncesinde takımı ziyaret ederek moral desteğinde bulundu. Ziyarette futbolculara tatlı ikram edilerek motivasyonlarını artırmak hedeflendi.

Başkan Bakkalcı, yaptığı açıklamada takımın performansına olan güvenlerini dile getirerek, "Play-off sürecinde başarıya ulaşacağımızdan eminiz. Yönetim olarak sporcularımızın her zaman yanındayız" dedi.