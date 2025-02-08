Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği, motosiklet sürücülerine yönelik yoğun denetimler gerçekleştirdi.

Ekipler, denetimlerde plakasız sürücülere yönelik çalışma yapıyor. Plakasız sürücülere para cezası uygulanıyor. Denetimlerde sadece plakalar değil, kask kullanımı da sıkı bir şekilde kontrol ediliyor. Kasksız motosiklet kullanımı hem sürücünün hem de yolcuların hayatını tehlikeye atarken, trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulanıyor. Yetkililer, motosiklet kazalarını önlemek adına bu tür uygulamaların artırılacağını ifade etti.

Yetkililer, denetimlerin yalnızca cezai işlem amaçlı olmadığını, aynı zamanda vatandaşların can güvenliği için gerçekleştirildiğini vurguluyor. Trafik kurallarına uyulması halinde hem sürücülerin hem de yayaların güvenliği sağlanmış olacak. Vatandaşlardan, kask takma ve plaka kullanımı konusunda duyarlı olmaları bekleniyor.