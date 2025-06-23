İzmir, bir kez daha uluslararası çapta bir plaj voleybolu şölenine ev sahipliği yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Pro Beach Tour İzmir Etabı, dört gün boyunca İnciraltı'nda büyük bir rekabete sahne oldu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi farklı spor branşlarının ulusal ve uluslararası şampiyonalarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait İnciraltı Plaj Sporları Tesisi’nde düzenlenen Pro Beach Tour İzmir Etabı, 19 Haziran günü oynanan eleme maçlarıyla başladı 22 Haziran Pazar gününe kadar devam etti. 18 kadın ve 20 erkek takımı olmak üzere 38 takımın mücadele ettiği dev organizasyon, büyük bir mücadele ve rekabete sahne oldu.

EN İYİLER YARIŞTI

Play voleybolunun en iyilerinin mücadele ettiği şampiyonada; kadınlar kategorisinde üçüncü Berfin Öztürk / Merve Akın, ikinci Kseniia Mazur – Anna Kalchenko ve şampiyon Yaren Sencel – Merve Çelebi takımları oldu.

Erkekler kategorisinde ise üçüncü Hasan Hüseyin Mermer – Sefa Urlu, ikinci Sacit Kurt / Ahmet Can Tür ve şampiyon Yusuf Özdemir / Batuhan Kuru takımları oldu. Final karşılaşmalarının ardından yapılan törende turnuvada dereceye giren takımlara madalya, kupa ve ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Kurulu Koordinatörü Ufuk Günesen, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Çalışmaları Şube Müdürü Emre Gönlü, Türkiye Voleybol Federasyonu Danışma Kurulu Üyesi Mehmet Semiz, Türkiye Voleybol Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Fikret Fidan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu Kurulu Üyesi Barış Lale ve Pablo Artisan Eğitim Müdürü Dürdane Dağ verdi.

Pro Beach Tour'a sponsor olan Sprite’ın turnuvada ilk kez verdiği “Turnuvanın En Cool Oyuncusu” özel ödülü; kadınlarda Yaren Sencel’e, erkeklerde ise Hasan Hüseyin Mermer’e verildi.