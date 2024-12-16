Antalya’da genç yetenek Güneş Tunçkıran’ın Akdeniz’in turkuaz mavisi eşliğinde sergilediği performans izleyicileri mest etti.

Antalya, 24. Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında büyüleyici bir konsere daha ev sahipliği yaptı. Karaalioğlu Parkı Mirador’da, gün batımında Akdeniz’in turkuaz mavisi eşliğinde sahne alan genç yetenek Güneş Tunçkıran, performansıyla müzikseverleri hayran bıraktı. Mozart Akademi 8. Uluslararası Piyano Yarışması’nda birincilik, Rusya’daki Valery Gavrilin Piyano Yarışması’nda üçüncülük ve “en iyi çağdaş eser performansı” ödüllerine sahip Tunçkıran izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

“Doğa ve sanat iç içe”

Doğanın ve sanatın iç içe geçtiği bu özel etkinlikte Güneş Tunçkıran’ın parmaklarından dökülen melodiler, güneşin Toroslar’dan batımına eşlik etti. Oluşan muhteşem ambiyans, dinleyenleri mest etti. Alkış yağmuruna tutulan Güneş Tunçkıran, “Antalya Piyano Festivali, ülkemiz için çok önemli bir etkinlik. Bana bu festivalde yer verildiği için çok teşekkür ederim” diyerek duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Konserin sonunda sanatçıya çiçek ve plaket takdim edildi.