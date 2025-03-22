Tunceli’nin Pertek ilçesinde iki mevsimin bir arada fotoğraflandığı kareler büyük ilgi gördü.

Tunceli’de hafta içi etkili olan yoğun kar yağışı Pertek ilçesinde de etkisini gösterdi. İnsanların hayatını zorlaştıran yağış, güzel görsellerin ortaya çıkmasını da sağladı. Tunceli’nin Pertek ilçesinde öğretmenliğin yanı sıra doğa fotoğrafçılığı yapan Pınar Kaya, ilkbahar mevsiminin ilk günü yağan kar ile çiçek açmış badem ağaçlarını birlikte fotoğrafladı. Kaya’nın fotoğrafları büyük ilgi gördü.