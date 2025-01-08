Pendik Belediyesinin emeklilere yönelik başlattığı “sosyal tesislerde indirim” uygulaması yeni yılda da sürüyor. Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024 yılını "emekliler yılı" ilan etmesi sonrası emeklilere desteğini daha da artıran Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Emeklilerimize özel tüm sosyal tesislerimizde geçerli yüzde 25 indirim uygulaması yeni yılda da devam edecek. Hayırlı olsun” dedi.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in talimatıyla geçen yıl emeklilere yönelik sosyal tesislerde başlayan indirim uygulaması 2025 yılında da sürecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024 yılını "emekliler yılı" ilan etmesi sonrası emeklilere desteğini daha da artıran Belediye Başkanı Ahmet Cin: “Emeklilerimize özel tüm sosyal tesislerimizde geçerli yüzde 25 indirim uygulaması yeni yılda da devam edecek. Hayırlı olsun.” dedi. Bu sayede sosyal tesislere gelen emekliler “Pendik Kart”larını göstererek yüzde 25 indirimden faydalanabilecek. Kartı olmayan emeklilerin uygulamadan yararlanması için pendikkart.pendik.bel.tr adresinden başvurularını yaptıktan sonra aşağıdaki tesislerden “Pendik Kart” almaları yeterli olacak.

Kart temin noktaları

Pendik Belediyesi Merkez Hizmet Binası

Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi

Pendik Engelsiz Yaşam Merkezi

Kaynarca Yeni Nesil Yaşam Merkezi

Sülüntepe Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi

Esenler Şehit Yalçın Aran Spor Kompleksi

Ahi Evran Kültür Merkezi

Yeşilbağlar Novipazar Spor Merkezi