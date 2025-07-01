Niğde Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde 27 yıl boyunca edebiyat öğretmenliği yapan Pembe Mavuş, geçtiğimiz günlerde öğrencileri ve mesai arkadaşlarının hazırladığı sürprizle emekliliğe uğurlanmıştı. Okul koridorlarında alkışlar ve güller eşliğinde gözyaşları içinde yürüyen Mavuş o anları anlattı.

Meslek hayatına veda ettiği günden sonra duygularını paylaşan Pembe Mavuş, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı; "Öğretmen arkadaşlarımı, idarecilerimi, öğrencilerimi öyle ellerinde çiçeklerle, alkışlarla görünce çok duygulandım. Zaten çok duygusaldım. Okul benim aslında iş yerim değil, 27 yıllık ikinci yuva. O gün gerçekten sürpriz oldu ve hiç beklemiyordum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu ettiler beni. Mesleğimden ayrılırken çok gururlandırdılar"

Öğretmenliğin kendisi için bir meslekten öte bir hayat biçimi olduğunu vurgulayan Mavuş, "İnşallah onlara da böyle gururlu ayrılıklar nasip etsin Rabbim. Öğretmenlik bir meslek ama meslek olmanın çok ötesinde bir hayat prensibi gibi benim için. 27 yıldır yapıyorum. İnşallah hakkıyla yapmışımdır. Çok öğrenci yetiştirdim. Eğitim öğretim adına elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğim. Fiziken Milli Eğitim binasında olmasam da yürekten öğretmenlik benim için her zaman devam edecek" dedi.

Pembe Mavuş, emekli olduğu gün yaşadığı heyecanı, mesleğe başladığı ilk güne benzeterek, "Hayatta birkaç kere ayağım titremiştir. Heyecandan, mutluluktan. Bunlardan bir tanesi de öğretmenliğe başladığım ilk gündü. Çok mutlu olmuştum, kendimle çok gururlanmıştım. Giderken de beni çok mutlu ettiler. Yine ayaklarım titredi. Yine çok gururlandım. Dediğim gibi hayatta birkaç tane güzel anıdan biri olarak kalacak. Hatta zirvede oynayabilir diyelim" ifadelerini kullandı.