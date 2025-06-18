Bilecik Pelitözü Gölpark’ta düzenlenen ’Turna Balık Avı Yarışması’ katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Bilecik Valiliği himayesinde; Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen yarışmaya, profesyonel ve amatör çok sayıda balıkçı katıldı. Sportif balıkçılık anlayışıyla düzenlenen organizasyonda, yarışmacılar ‘En büyük turna balığını yakalama’ hedefiyle mücadele etti. Etkinlik boyunca doğayla iç içe keyifli anlar yaşandı.

Yarışma sonunda dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edilirken, yakalanan tüm turna balıklarının tekrar gölete salınması, doğaya ve su canlılarına duyulan saygının güzel bir örneği olarak değerlendirildi.

Turna Balık Avı Yarışması, çevre bilincini artıran ve doğa sporlarını teşvik eden yönüyle takdir topladı.