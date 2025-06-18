Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 105 kilo kaçak tütün ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince ikametinde sigara dolumu yaparak İlimizde satış yaptığı tespit edilen A.Ş.’nin adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda; 220 bin adet makaron, 105 kilo kaçak tütün ve 1 adet elektrikli sigara dolum makinası ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Kaynak: İHA