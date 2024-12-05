Niğde’nin Bor ilçesinde bir hamamda pelet sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Bor ilçesindeki bir hamamda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezindeki bir hamamın erkekler kısmında 2 kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hamamdaki pelet sobadan sızan gazdan zehirlendikleri değerlendirilen müşteri B.N. (55) ve hamam çalışanı Ş.A.’nın (65) yaşamını yitirdiğini belirledi. İki kişinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Bor Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.