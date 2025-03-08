Pegasus Hava Yolları, Dünya Kadınlar Günü’nde kokpit ve kabin ekibinin tamamının kadınlardan oluştuğu özel iki uçuş gerçekleştirdi.

Kapsayıcılığa, eşitliğe ve çeşitliliğe olan inancıyla ‘Rotamız Eşit ve Çok Sesli Bir Gelecek’ sloganıyla hareket eden Pegasus Hava Yolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, Cumhuriyet’in 100. yılında filosuna kattığı ‘Cumhuriyet’ uçağıyla özel iki uçuş gerçekleştirdi. Kokpit ve kabin ekibinin tamamının kadınlardan oluştuğu PC 2186 sefer sayılı uçuşla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na giden ‘Cumhuriyet’ uçağı, PC 2183 sefer sayılı uçuşla yeniden İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na döndü.

Pegasus misafirleri, iki uçuşta da Kaptan Pilot Ayşe Gül Akgül Çelik’in özel anonsuyla karşılandı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle tüm kokpit ve kabin ekibinin kadın olduğu özel bir uçuş gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Çelik, "Tüm kadın misafirlerimizin Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Gözbebeğimiz Cumhuriyet uçağımızın kanatları altında gerçekleştirdiğimiz bu özel seferde, tamamen kadınlardan oluşan bir uçuş ekibiyle sizlere hizmet vermekten dolayı gururlu ve heyecanlıyız. Pegasus Hava Yolları olarak, daha eşit yarınlar için çıktığımız yolculukta, bize ilham kaynağı olan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e şükranlarımızı sunuyor, saygı ve rahmetle anıyoruz. Atamızın izinde, her sesin duyulduğu, herkesin eşit olduğu bir toplum inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.