Konya U15 Ligi’nde oynanan Karapınar Belediyespor-Masterlar Spor maçı öncesinde kadın yardımcı hakeme Dünya Kadınlar Günü kutlaması yapıldı.

Konya’nın Karapınar ilçesinde oynanan Konya U15 Ligi mücadelesinde, Karapınar Belediyespor ile Masterlar Spor karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesinde Karapınar Belediyespor Kulübü Başkanı Mithat Korkusuz, hakem ekibinden yardımcı hakem Kevser Karaca’ya çiçek vererek Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Başkan Mithat Korkusuz, kadınların hayatın her alanında olduğu gibi sporda da önemli bir yer tuttuklarını belirterek, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Yardımcı hakem Kevser Karaca da böyle özel bir günde kendilerini unutmadıkları için teşekkür etti.

Mücadelede Masterlar Spor, Karapınar Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.