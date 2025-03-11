Manisa’da bulunan Muradiye Orman Fidanlığından emekli Orman Yüksek Mühendisi Abdülkadir Hasbuçtu, yıllarını verdiği fidan ve tohum yetiştirme tutkusunu emeklilikte de sürdürüyor. Peçetelere sarıp özenle hazırladığı tohumları doğa yürüyüşçülerine dağıtarak, her adımda yeni bir yaşam filizlenmesini sağlıyor.

Manisa’da Muradiye Orman Fidanlığından emekli Orman Yüksek Mühendisi Abdülkadir Hasbutçu, gösterdiği duyarlılıkla adeta çevre ve doğanın gizli kahramanı oldu. Gerek Başkan yardımcılığını yaptığı Manisa Çevre Derneği bünyesinde kurulan Eğitim ve Uygulama Bahçesinde yetiştirdiği tohumları gerekse de kendisine ulaştırılan tohumları türlerine göre peçetelere sardıktan sonra iple bağlayarak paketleyen Hasbutçu, daha sonra doğa severlere bu paketleri ulaştırarak yürüyüş güzergahlarına bırakılmasını sağlıyor. Yıllardan beri yaptığı uygulamayla milyonlarca tohumu toprakla buluşturan Hasbutçu, hem bölgede yeni bir bitki varlığı oluşturulmasını hem de bitkilerden çıkan tohumlarla bölgedeki hayvanların beslenmesini sağlıyor. İlerleyen yaşına rağmen doğaya olan tutku ve sevgisinden hiç bir şey eksiltmeyen Hasbutçu, dileyen herkese ücretsiz bir şekilde tohum desteğini sürdüreceğini kaydetti.

Tohumun sadece toprakla buluşmasının yeterli olmadığını ve bu yüzden böyle bir yöntem geliştirdiklerini söyleyen Hasbutçu, "Uzun yıllardan beri biz ormancılar olarak doğadaki ağaç neslinin kendi kendini ürettiğini tohum döktüğünü ve onu çimlendirerek hayatına son verdiğini çok iyi biliyoruz. Ancak ormanların çeşitli nedenlerle tahrip edilmesi sonucunda büyük alanları kaybediyoruz. Eskiden beri ağaç olmayan ve tohum üremeyen yerde ağaçlar canlanmıyor. Bundan hareketle bizler de tohum yardımı alarak tohumları toprakla buluşturmak istiyoruz. Tohum sadece toprakla buluşarak hayata başlayamıyor. Tohum toprakla buluştuğunda nem, ısı ve güneş istiyor. Bunları bir araya getirmeden tohumu toprakta buluşturup çimlenme elde etmemiz zor. Onun için bu yöntemi geliştirdik" dedi.

Doğada tohumların toprağa düşmesinin sonrasında yaprakların arasına girdiğini kendilerinin de aynı yöntemi uygulayarak tohumların toprakla buluşmasını sağladıklarını ifade eden Hasbutçu, "Doğada tohum toprağa düştüğünde sonbaharda düşen tohumun üstüne bir kaç yaprak da düşüyor. Tohumun üzerinde güzel bir örtü oluşuyor. İlkbaharda yağışlarla beraber tohum yaprak altında çimleniyor ve güneşle buluşuyor. tohumun kendi kalınlığının yaklaşık iki katı kadar toprağa koymak yeterli. Ama gezdiğimiz yerlerde hemen elimizle koymak için mümkün. Ulaşamayacağımız yerlere attığımız zaman tohum yeterli toprakla buluşamadığı için nem alamıyor çimlenemiyor. Kağıdın içine tedbir olsun diye bir kaç tohum koyuyoruz. Bir kaç kat olmak üzere sarıyoruz. Tohumun etrafında 8 kat peçete oluyor. Peçete suyla karşılaşması halinde zaman içerisinde dağılıyor. İple sarıp da bir düğüm attığımızda biraz daha uzağa, ayağımızın basmadığı yerlerde toprağa tutunabiliyor. Çimlenerek hayatı canlandıracak. Yağmur geldiği zaman peçete yumuşayacak, tohum çimlenme özelliği kazanacak. Gövde kısmı güneşe ulaşarak hayata başlayacak" ifadelerini kullandı.

"Yaptığımız işin doğaya katkısı çok cepten götürdüğü hiç bir şey yok"

Hayata geçirilen yöntemin büyük bir maliyetinin olmadığını ifade eden Hasbutçu, "Bu iş için çok büyük paralara çok büyük ödeneklere ihtiyaç yok. Doğa sevgisi olan herkesle bu işi yok denecek kadar masrafla yapabiliyoruz. Yaptığımız işin doğaya katkısı çok cepten götürdüğü hiç bir şey yok. Bu işi yapmak isteyenler Orman İşletme Müdürlüklerinden ve Orman Fidanlıklarından tohum yardımı alabilirler. Ya da kızılcık meyvesini kaynatıp reçel yapmak yerine ezerek çekirdeğini alıp kalanını marmelat olarak kullanabilirler. Alıç bitkisini pazardan alıp yediğiniz zaman çekirdeğini çok rahatlıkla ekilebilir. Bu bitkiler doğada çok kıymetli" dedi.

Manisa’da düzenlediği yürüyüşler ve projelerle doğanın gelişmesi ve korunmasında büyük katkılar sağlayan Anemon Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü de Hasbutçu’nun en büyük destekçilerinden biri oldu. Her hafta düzenledikleri doğa gezileri öncesi Hasbutçu’yu ziyaret eden Kulüp Başkanı Ömer Bülbül, peçetelere sarılmış tohumları alarak yürüyüş güzergahına serpiyor. Hem kendisinin hem de kulüp üyesi arkadaşlarının Hasbutçu’dan aldıkları tohumları doğayla buluşturduklarını söyleyen Anemon Dağcılık ve Doğa Sporları Kulüp Başkanı Ömer Bülbül, "Daha önceki çalışmalarımızda kendimizin yaz boyunca topladığımız çekirdekleri mart nisan aylarında cebimize doldurup boş arazilere ağaçlandırma çalışması kapsamında tohumlar atarak yapıyorduk. Daha sonra Orman Yüksek Mühendisi Abdulkadir Hasbutçu ile tanıştık. Uygulama bahçesindeki tohumlarını gideceğimiz yere göre mevsime göre nasıl atacağımızı bize öğretiyor. Ben de arkadaşlarıma bunları anlatarak tohumları bu şekilde toprakla buluşturuyoruz" dedi.

Doğa ve çevre sevgisiyle tanınan Hasbutçu, Manisa Çevre Derneği bünyesinde kurula Eğitim ve Uygulama Bahçesinde hem tohum yetiştiriyor hem de kendisi gibi doğa severlere tohum yetiştirmenin inceliklerini anlatmaya devam ediyor.