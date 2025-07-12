Eskişehir’in Akarbaşı Mahallesi’nde pazarcıların kaldırıma park ettiği kamyonlar nedeniyle bir bahçenin duvarı yıkılırken, bazı vatandaşlar bölgeye kurulan ’Çarşamba Pazarı’nın yerinin değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Köprü Sokak ile Şht. Güngören Bostan Sokak’ın kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, pazarcıların kaldırıma park ettiği kamyonlar nedeniyle bir bahçenin duvarı içeriye doğru yıkıldı. Apartman sakinleri durumu ilgili kurumlara bildirirken, yaklaşık 1 haftadır yıkılmış vaziyette olan duvar hala onarılmadı. Mahalleli, kaldırıma park edilen kamyonlardan ötürü diğer bahçe duvarlarının da yıkılmaya müsait olduğunu ifade etti. Öte yandan, bazı vatandaşlar bölgeye kurulan ’Çarşamba Pazarı’ ile ilgili şikayetlerini dile getirerek yer değişikliği yapılmasını talep etti.

"Sabahleyin kalktığımda duvarın yarısının yıkıldığını gördüm"

Bahçe duvarı yıkılan apartmanın 1’nci katında oturan emekli vatandaş Hasan Soylu, "Duvar sağlamdı. Fakat bu pazarcılar 15 senedir buraya pazar kuruyorlar. Arabaları getirip bahçe duvarının kenarına park ediyorlar. Neticede, duvar içeriye doğru göçme yaptı. O duvar ittirile ittirile bu hale hale geldi. İçerideyken duvarın yıkıldığından haberim olmadı. Sabahleyin kalktığımda duvarın yarısının yıkıldığını gördüm. Apartman yöneticisi muhtara gitmiş. Muhtar da pazarcılar odası ile görüşmüş. Biz bu konuda tepkiliyiz. O duvarı yaptırmak için belli bir meblağ lazım. Bu pazar Vişnelik Mahallesi’ndeydi. Seneler önce bir cenaze olmuş, araç girememiş. Pazar oradan kaldırıldı, buraya getirildi. Belki istifade ediyoruz ama olmuyor. Mahalle arasında pazar olmuyor. Pazar yerinin değişmesini talep ediyoruz. Saat 19.00’da temizlemeye başlıyorlar, gece 02.00’a kadar gürültüsü oluyor. Hastan olsa sıkıntı, ayrıca uyuyamıyorsun. Temizliyorlar ama temizlik de tam olmuyor. Yakışıyor mu? Mahalle arasına pazar yakışmıyor" dedi.

"Çarşamba günleri benim tamamen işimin olmadığı bir gün oluyor"

Mahallede esnaflık yapan Merve Karaca, "Ben 5 yıldan beri burada esnafım. Zorlanıyoruz. Ben pet kuaförlük ve kedi otelliği yaptığım için müşterim gelmekte çok zorluk çekiyor. Çarşamba günleri benim tamamen işimin olmadığı bir gün oluyor. Kapımın önünü kapı tamamen kapatıyorlar. Ben de pazarcılarla 5 yıldan beri sürekli kavgalarla, o arabalarını çektirmelerini rica ettim. Artık bunaldım yani. Çünkü bir günümüzü ziyan etmek istemiyoruz. Bizler de şikayetçiyiz. Bu pazarın buraya kurulmamasını istemiyoruz. Onlar için bir açık alan yapılabilir. Çünkü mahalle arasında yaşlılar rahatsızlanıyor ve ambulans çağırıyoruz, gelmekte çok zorluk çekiliyor. Tepebaşı İlçesi’nde olduğu gibi kapalı semt pazarları yapılabilir. O şekilde daha rahat olur" diye anlattı.

"Pazarcılar, kamyonları getirmeme konusunda uyarılabilir"

Mahallede eczacılık yapan Nigar Otlu Yurt ise, pazardan rahatsızlık duymadığını belirterek şunları söyledi:

"Ben pazardan çok rahatsız olmuyorum. Pazarımızı yapıyoruz. Esnaftan yana da bir sıkıntım yok. Sadece, buraya ambulans giremediğini biliyorum. Pazarcıların kaldırımları yıktığı oluyor. Koca kamyonları getirip kaldırımın üstüne çıkartıyorlar. Belki kamyonları getirmeme konusunda onlar uyarılabilir. Bizim burası da kaç defa kırıldı. Kaldırım kırıldığında belediye yaptırıyor."