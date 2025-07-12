Eskişehir’in Sivrihisar İlçesi’nde düzenlenen 9. Uluslararası Nasreddin Hoca Festivali’nde Mithat Körler ve Semicenk, vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Festivalin açılış gününde sahne alan Mithat Körler ve Semicenk performasnları ile Sivrihisar’ı coşturdu. Mithat Körler, güçlü sesiyle geceye damga vurdu. Semicenk ise, yüksek enerjisi ve şarkılarıyla görsel şova imza attı. Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, festivalde unutulmaz anlar yaşatan başta Mithat Körler ve Semicenk’e çiçek ve Sivrihisar’ın tarihi bölgelerini anlatan tablo hediye etti.

"Sanatçılarımıza ilçemizde yaşattıkları coşku için çok teşekkür ediyorum"

Festivalle ilgili açıklamada bulunan Başkan Dökmeci, "Festivalimiz tüm hızıyla devam ediyor. Sanatçılarımıza ilçemizde yaşattıkları coşku için çok teşekkür ediyorum. Şu an buradaki manzaraya baktığımda görüyorum ki, inananlar asla yalnız yürümezler. Dinlenmemek üzere karar verenler asla yorulmazlar. Buraya katılan ve bizi yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerime sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.