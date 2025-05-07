Muğla Trafo Merkezinde 33,6/15,8 kV 10 MVA trafo fiderinde yapılacak olan test ve bakım onarım çalışmaları sebebiyle 11 Mayıs 2025 tarihinde saat 08:00-16:30 saatleri arasında Menteşe’nin 36 kırsal, kırsal yerleşik ve merkez mahallesinde elektrik kesintisi uygulanacağı açıklandı.

Yapılan açıklamada, Menteşe İlçesinde İkizce, Kozağaç, Yemişendere, Günlüce, Fadıl, Gazaller, Muratlar, Yörükoğlu, Özlüce, Çamoluk, Esençay, Kuzluk, Avcılar, Göktepe, Karacaören, Taşlı, Akyer, Düğerek, Karşıyaka, Hacırüstem, Orta, Şeyh, Balibey, Orhaniye, Muştakbey, Muslihittin, Karamehmet, Emirbeyazıt, Akçaova, Kafaca, Yeşilyurt, Salipaşalar, Paşapınarı, Çiftlik, Çırpı ve Çaybükü Mahallelerinde 11 Mayıs Pazar günü saat 08-16.30 arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Yine aynı gün Yatağan ilçesinde ise Akgedik, Çukuröz ve Bağyaka mahallelerinde aynı saatlerde kısıt şartlar altında enerji verileceği açıklandı.