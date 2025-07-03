Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İTBF) Dekanı Prof. Dr. Yasemin Beyazıt ile "Osmanlı Kudüs’ünü Haritalandırmak" başlıklı uluslararası destekli proje ekibini makamında kabul etti.

İslam İşbirliği Teşkilatı’na bağlı uluslararası bir araştırma kurumu olan İslam, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) tarafından desteklenen proje, Prof. Dr. Cengiz Tomar’ın (IRCICA) danışmanlığında ve Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yasemin Avcı’nın yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor. 2025 yılının Mayıs ayında başlayan proje çalışmalarının iki yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Beyazıt’ın da desteklediği proje ekibinde; Pamukkale Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Kamuran Şimşek, Dr. Öğr. Üyesi Rauf Belge ve Kastamonu Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Alaattin Dolu da araştırmacı olarak yer alıyor. Proje kapsamında ayrıca PAÜ doktora öğrencilerinden Mihriban Uçar ile Yunus Emre Akyol bursiyer olarak görev yapıyor.

Projenin yürütücülüğünü üstlenen Prof. Dr. Yasemin Avcı doktora eğitiminden itibaren Osmanlı Kudüs’ü hakkında, aralarında European Research Council (Open Jerusalem, https://www.openjerusalem.org/) tarafından da desteklenmiş olan pek çok uluslararası araştırma projesinde yer alıyor. Prof. Dr. Yasemin Avcı’nın bu projelerde görev alan öğrencileri Mihriban Uçar ve Yunus Emre Akyol, doktora tezlerini de Osmanlı Kudüs’ü üzerine hazırlıyorlar. Mihriban Uçar ve Yunus Emre Akyol’un da bursiyer olarak yer aldığı Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı çerçevesinde desteklenen "Kudüs’te İmparatorluk Normları: Kamusal Mekân ve Toplumsal Kimlik" başlıklı proje Prof. Dr. Yasemin Avcı’nın yürütücülüğünde kısa bir süre önce tamamlandı.

Kudüs Tapuları İlk Kez Akademik Nitelikli Bir Çalışmaya Dönüşecek

2017’den bu yana ulusal basında da sık sık yer alan Kudüs tapuları ilk kez akademik nitelikli bir çalışmaya dönüşeceği bildirilen ve IRCICA tarafından desteklenen yeni proje ile ilk aşamada; 19. yüzyıl sonlarında Osmanlı el yazması olarak hazırlanan 12 bin adet tapu kaydı dijital ortama aktarılacak, ikinci aşamada ise Kudüs’te mülkiyet hakkına sahip olanların adları ve mülklerinin konumları üretilen yeni haritalarla görselleştirilecek.

İsrail’in Kudüs Müslümanlarının Mülkiyet Hakları Proje’den Elde Edilecek Sonuçlarla Belirlenmesi Öngörülüyor

Osmanlı Kudüs’ü ilk kez görselleştirilecek, Müslümanlara ait ibadetgâhlar, vakıf binaları, ticari yapılar, pazar yerleri ve elbette meskenler ilk kez dijital tarih programları kullanılarak büyük ölçekli haritalarda işaretlenecek. Mülkiyet problemlerinde Osmanlı tapularının hukuki belge olarak günümüzde de geçerliliğini koruduğu bilinen ve İsrail’in Kudüs Müslümanlarının mülkiyet haklarını türlü bahanelerle görmezden gelmesine karşılık projeden elde edilecek sonuçların etkili bir cevaba dönüşmesi bekleniyor. Söz konusu çalışma Kudüs’te uzun yıllardır devam eden haksızlıkların önüne geçilmesinde önemli bir adım olarak görülürken, Proje sonuçlandığında ise Kudüs Müslümanlarının şehrin kadim halkı olduğu kuvvetle vurgulanmış olacağı tahmin ediliyor.

Rektör Güngör: "Osmanlı Kudüs’ünü belgeleyecek ve haritalandıracak bu özgün çalışmanın hem akademik alana hem de uluslararası kamuoyuna önemli katkılar sağlayacağına inancım tamdır."

Rektör Prof. Dr. Mahmud Güngör makamında kabul ettiği proje ekibini Filistin meselesine bilimsel katkı sunacak bu anlamlı projelerinden dolayı ekibi tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Osmanlı Kudüs’ünü belgeleyecek ve haritalandıracak bu özgün çalışmanın hem akademik alana hem de uluslararası kamuoyuna önemli katkılar sağlayacağına dair inancını ifade etti.