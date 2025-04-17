Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesinde bir öğrencinin, sıranın altına monte ettiği özel düzenek ve cep telefonu kullanarak aynı derse katılan kadın öğrencinin gizlice kaydını aldığı iddia edildi.

Olay, geçtiğimiz hafta PAÜ Tıp Fakültesinde verilen Probleme Dayalı Öğretim (PDÖ) dersi sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Tıp Fakültesinde eğitim gören Ö.F.S. adlı öğrencinin, ders esnasında sıranın altına monte ettiği ahşap bir düzeneğe cep telefonunu yerleştirerek, aynı derse katılan kadın öğrencinin uygunsuz görüntülerini çekmeye çalıştı. Yapılmaya çalışılan gizli kayıt, durumun diğer öğrenciler tarafından fark edilmesi üzerine ortaya çıktı.

Mağdur öğrencinin şikayeti üzerine durumun polise bildirilirken, öğrenci Ö.F.S. hakkında hem adli hem de disiplin süreci başlatıldı. Benzer bir girişimde tekrar bulunmayacağını ifade eden öğrenci, üniversiteden bir hafta uzaklaştırıldı. Öğrenci hakkındaki nihai disiplin kararının kurul tarafından alınacağı, adli sürecin ise devam ettiği öğrenildi.

PAÜ Tıp Fakültesinde yaşanan gizli kayıt iddiasının sosyal medyada paylaşılmasının ardından, başta kadın öğrenciler olmak üzere büyük tepki gösterildi. Yapılan yorumlarda, şüpheli öğrencinin en ağır şekilde cezalandırılması istendi.