Patnos Belediyesi, şehir içi ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirmek amacıyla başlattığı altyapı ve üstyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Yeni Mahalle’de beton asfalt çalışmaları resmen başladı.

Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Amacımız, şehrimizde modern ve güvenli yollar oluşturmak. Dün başladığımız PMT serim işlemini tamamladık ve bugün itibarıyla beton asfalt serimine başladık. En kısa sürede yollarımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Başkan Taşkın, mahalle sakinlerinden çalışmalar süresince gösterdikleri sabır için teşekkür ederek, "Tüm hemşehrilerimize anlayışları ve desteği için teşekkür ederim. Bu geçici rahatsızlıklar, uzun vadeli konfor ve güvenli ulaşım için atılan önemli adımlardır," ifadelerini kullandı.

Beton asfalt uygulamasıyla birlikte yolların hem dayanıklılığı artacak hem de mevsim koşullarına daha uzun süre direnç gösterecek hale geleceği belirtildi. Belediye ekipleri, belirlenen program dahilinde Yeni Mahalle’deki çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak trafiğe açmayı planlıyor.