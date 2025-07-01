Patnos Belediyesi, çocukların güvenle oynayabileceği, ailelerin ise huzurla vakit geçirebileceği bir yaşam alanı oluşturmak için Yeni Mahalle’de çalışmalarını sürdürüyor.

Ağrı’nın Patnos ilçesinde çocukların fiziksel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla başlatılan projeler hız kesmeden devam ediyor. Patnos Belediyesi, Yeni Mahalle’de hem çocuklar hem de aileler için yeni bir park alanı oluşturuyor.

Belediye ekipleri tarafından sürdürülen altyapı çalışmaları kapsamında, bölgeye çocukların gönüllerince oynayabileceği, yeşil alanlarla çevrili, modern oyun gruplarının yer aldığı bir yaşam alanı kazandırılıyor.

Yeni yapılacak parkla birlikte yalnızca çocuklar değil, aileler de keyifli zaman geçirebilecek. Vatandaşların nefes alabileceği bir ortam sunmayı hedefleyen belediye, bu alanla birlikte şehir estetiğine de katkı sağlamayı amaçlıyor.

Patnos Belediyesi yetkilileri, ilçede yaşayan her yaştan bireyin sosyal yaşamına değer katacak projelere önümüzdeki süreçte de devam edeceklerini belirtti.