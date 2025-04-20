Söğüt İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, gelecek vadeden genç gazetecilerle özel bir röportaja ev sahipliği yaptı.

Salih ve Ömer Musaoğlu İlkokulu 3.’ncü sınıf öğrencileri Abdullah Teke ve İbrahim Emir Teke, babaları eşliğinde Söğüt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nü ziyaret ederek eğitimde örnek teşkil eden bir çalışmaya imza attılar.

Abdullah ve İbrahim Emir, hayat bilgisi ders kitaplarında yer alan "Mesleklerin Tanıtımları" konulu röportaj ödevleri kapsamında Ahmet Yıldırım ile bir röportaj gerçekleştirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım, öğrencilerin sorularını büyük bir içtenlikle yanıtlayarak meslek deneyimlerini paylaştı. Röportajın ardından, öğrenciler ve velilerle sıcak bir sohbet gerçekleştiren Yıldırım, öğrencileri hediyelerle onurlandırdı ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.