Eskişehir’de seyir halindeki bir aracın yol kenarında park halindeyken çarptığı otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Olay, Basın Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, henüz plakası belirlenemeyen siyah renkli bir otomobil, cadde üzerinde park halinde bulunan 26 SL 629 plakalı otomobile çarptı. Yaşanan çarpışma sonucunda her 2 otomobilde de maddi hasar oluştu. Sabah olduğunda kapılarının önündeki otomobildeki hasarı ve yerdeki kırık araç parçalarını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Bir apartman sakini, çarpan araçtan 3 şahsın inerek park halindeki otomobilin sahibinin telefon numarasını bulmaya çalıştıklarını ve uzun süre olay yerinde beklediklerini belirtti.