Afyonkarahisar’da minibüsün çarptığı ve ardından şarampole girerek parçalanan otomobilde 1 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.K. (43) idaresindeki 34 DM 1368 plakalı minibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önünde seyreden T.A.’nın kullandığı 64 ACB 530 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil bariyerleri aşıp ardından şarampole girdi. Parçalanan otomobilde K.A., isimli şahıs yaralandı. Yaralı şahıs ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından karayolundaki trafikte bir süre aksama yaşanırken, olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.