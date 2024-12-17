Panasonic, geliştirdiği Aspect Hava Örneklemeli Duman Dedektörü’nün her türlü ortamda algılama kapasitesiyle yangın risklerine karşı maksimum güvenlik sağladığını duyurdu.

Panasonic’in geliştirdiği Aspect Toll’un olası yangınları tespit etmede önemli başarı oranına sahip olduğu, büyük sıcaklık değişimleri, yoğun toz, nem ve aşındırıcı gazlar gibi zorlu çevre koşullarına karşı koruma sunduğu belirtildi. Yapılan açıklamaya göre, farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştiren marka, veri merkezlerinden lojistik sektörüne, ağır sanayiden dondurucu odalara kadar geniş bir yelpazede kullanım imkânı tanıyor. Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de bulunan ve 3,56 milyon metreküp hacimli alana sahip PTDC Lojistik Merkezi, Panasonic’in yenilikçi teknolojisinden faydalanıyor. Bu merkezde, eksi 26 dereceye kadar düşen sıcaklıklarda dahi yangın güvenliği, markanın yangın algılama çözümleriyle sağlanıyor. 25 yılı aşkın bir süredir üzerinde çalışılan Vds onaylı Aspect, aynı zamanda A, B ve C algılama sınıfları için uygun modellerle tasarım esnekliği sağlıyor.

Ürünün özellikleri şöyle açıklandı:

Entegre Güç Kaynağı: Harici güç kaynağına gerek duymadan entegre güç kaynağı ile kesintisiz çalışıyor.

IP44 Koruma Derecesi: Toza ve aşındırıcı gazlara karşı dayanıklı; entegre yoğuşmalı filtre ile nemli ortamlara tam uyum sağlıyor.

Çift Sensör: Alarmın kaynağını hızlı ve hassas şekilde tespit ediyor.

EBL512 G3 Sistemi ile Uyum: Ek I/O üniteleri, güç kaynağı veya filtre ihtiyacı olmadan kolayca kuruluyor.

Markanın geniş aksesuar ve ekipman yelpazesi

Borular, Soket ve Dirsekler: Pürüzsüz tasarımıyla toz oluşumunu önleyen borular, güvenliği artıran soketler ve dirsekler, az sayıda klipsle kolay montaj sağlıyor.

Vulcan Siklon Filtre: Aşırı tozlu ortamlarda, büyük parçacıkları dedektöre ulaşmadan önce ayrıştırıp yoğunlaştırıyor.

Eloclean: Otomatik boru temizleme sistemi ile aspirasyon kullanımını kolaylaştırırken uzun ömürlü kullanım sunuyor.

Thub: Kolay kurulum ve boruların ön montajı için kullanılan montaj konsolu, dört adede kadar dahili yoğuşma imkânı tanıyor.

Pipedraw: Program karmaşık aspirasyon sistemlerinin tasarımını kolaylaştırırken, PC üzerinden yönetilebiliyor.