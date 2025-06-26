Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinde görevli bir grup sağlık çalışanı, eşit çalışma şartları ve eşit ücret talebiyle 2 saatliğine 2’inci kez iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde görev yapan Türk Sağlık İş Sendikası üyesi sağlıkçılar, Mart ayında PAÜ yönetimi tarafından çalışanlar arasında ayrım yapıldığını iddia ederek, yataklı servisler önünde 1 saatlik eylem yapmıştı. Eşit çalışma şartları ve eşit ücret talebiyle PAÜ Hastanesi yataklı servisler önünde 2’inci kez 2 saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştiren sağlık çalışanları diğer personeller gibi haftalık 40 saatlik çalışma ve eşit maaş taleplerini yinelediler. PAÜ sağlık çalışanları sloganlar ve pankartlarla seslerini duyurmaya PAÜ Rektörlüğüne duyurmaya çalıştılar.

Eşit iş, eşit ücret eyleminde açıklama yaparak taleplerini bildiren Türk Sağlık İş Denizli İl Temsilcisi Zeki Kılıç, "Burada üretimden gelen gücümüzü kullanarak bir kez daha sesimizi duyuruyoruz. Bu eylemin temel sebebi, Kamu Çerçeve Protokolü’nün üzerinden altı ay geçmesine rağmen hâlâ imzalanmamış olması ve geçtiğimiz haftalarda sunulan zam teklifinin biz emekçileri yok sayan, ciddiyetsiz bir teklif olmasıdır. Pazartesi gününden bu yana yaptığımız basın açıklamaları ve bugün gerçekleştirdiğimiz bu eylem, adalet talebimizin bir sonucudur. Biz bu ülkenin üreten elleriyiz. Mağdur etmek için değil, yaşanabilir bir ücret talep etmek için buradayız. Geçmişte gerçekleştirdiğimiz eylemler karşılıksız bırakıldı. Ancak biz yılmadık. Yine buradayız. Ve iki temel talebimizi yüksek sesle yineliyoruz: 1’inci talebimiz haftalık 40 saatlik çalışma süresi, 2’inci talebiz eşit işe, eşit ücret. Çalışma arkadaşlarımız arasında süregelen ücret adaletsizliğini gidermek sizlerin elindedir. Bizler sorun çıkaran değil, sorunları dile getirip çözüm arayan insanlarız. Rektörümüz, bu sese kulak verin. Sorunlarımızı görün, çözüm için adım atın" ifadelerini kullandı.