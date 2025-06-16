Kodlama ile çocuklar için felsefe (P4C) disiplinlerini bir araya getiren "P4C and coding time" adlı uluslararası eTwinning projesi, İzmir Bayraklı Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl İlkokulu’ndan Dilşen Kırlı ve Romanya’dan Tufenescu Andreea’nın kuruculuğunda hayata geçirildi. Proje, çocuklara hem eleştirel düşünme becerisi kazandırmayı hem de dijital okuryazarlıklarını artırmayı hedefliyor.

Toplamda 3 Romanyalı ve 10 Türk öğretmenin yer aldığı proje, 226 öğrenciyle yürütüldü. Öğrenciler, proje süresince Web 2.0 araçlarıyla desteklenen interaktif ve işbirlikçi etkinliklere katıldı. Bu sayede hem analitik düşünme hem de problem çözme becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Türkiye’den projeye İzmir’den Dilşen Kırlı ve Mesut Kandemir, Aydın’dan Zelal Akgün, Sevcan Ulusal, Nazmiye Tanıska, Tezcan Demir ve Ebru Nadir, Ordu’dan Esra Ergin, Kocaeli’den Pelin Üstünkaya ve Çanakkale’den Emine Halavurt katıldı. Romanya’dan ise Mariana Stanca, Tufenescu Andreea ve Ramona Glont temsil etti.

Projede öğrenciler, felsefi sorular üzerinden tartışmalar yaparak düşüncelerini ifade ederken; kodlama etkinlikleri aracılığıyla algoritma mantığını ve çözüm yollarını öğreniyor. Bu disiplinler arası yöntem, öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini bütüncül bir şekilde geliştirmesine katkı sağladı. Proje kapsamında "Robot tasarlıyorum, robotum canlansaydı ne yapmasını isterdim?" sorusu üzerinden yapılan çalışmalar da dikkat çekti. Bu etkinlik sayesinde çocuklar, hem hayal gücünü konuştururken hem de düşündüren cevaplarıyla dikkat çekti.