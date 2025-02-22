Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yangın bilgilendirme toplantıları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Menteşe ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi’nde, orman yangınlarını önleme ve yangınlara karşı alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı öncesinde Mahalle merkezinde bir sergi açılarak, orman yangınlarıyla mücadeleyi anlatan görseller ile yangınlarda hayatını kaybeden "Orman Şehitleri"nin fotoğrafları vatandaşlara sunuldu.

Özlüce Mahallesi kahvehanesinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına mahallede yaşayan kadın ve erkek tüm vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemler hakkında detaylı bilgi verirken, katılımcılara yangın önleme yöntemlerini içeren broşürler dağıtıldı.

Ayrıca, alınması gereken tedbirleri anlatan kısa film gösterimi yapılarak, yangınların önlenmesi ve müdahale süreçleri hakkında bilinçlendirme çalışmaları sürdürüldü.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangın riskini en aza indirmek için vatandaşların duyarlılığının büyük önem taşıdığını vurgularken, yangınla mücadelede iş birliği içinde çalışmanın kritik olduğunu ifade etti.

Özlüce Mahallesinde düzenlenen toplantıya Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı Özgür Cılız, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Fedai Erdemli, Yılanlı Orman İşletme Müdürü Alptekin Bozkurt Karapür, Özlüce Köyü Muhtarı Okan Yılmaz ve köy halkı katıldı.