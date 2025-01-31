Bursalı basketbolseverler, Bursaspor Yörsan’nın oyuncuları Ömer Utku Al, David Mutaf ve Donte Grantham ile Özhan Market’te buluştu.

Özhan Marketler Zinciri ve Yörsan iş birliği ile şehrin gururu olan Bursaspor Yörsan Basketbol Takımı oyuncularını, Bursalı basketbolseverlerle bir araya getirdi. Özhan Market’in Geçit Şubesi’nde gerçekleştirilen imza günü etkinliğine Bursaspor Yörsan’nın değerli oyuncuları Ömer Utku Al, David Mutaf ve Donte Grantham katıldı. Etkinlik saatinde mağazayı dolduran basketbolseverler, hayranı oldukları basketbolculara yoğun ilgi gösterdi. Yıldız oyunculara formalarını imzalatan vatandaşlar, onlarla sohbet edip fotoğraf çektirme imkanı da buldu.

"Bursa’nın spor, kültür ve sosyal hayatını desteklemeye çalışıyoruz"

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Özhan Marketler Zinciri Kurumsal İletişim Müdürü Ayşen Yılmaz, Özhan Marketler Zinciri olarak sadece kaliteli ürünleri müşterileriyle buluşturmakla kalmadıklarını, aynı zamanda Bursa’nın spor, kültür ve sosyal hayatını desteklemek için de var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Şehrin önemli bir değeri olan Bursaspor Yörsan Basketbol Takımı’nın kıymetli oyuncularını ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Yılmaz, "Özhan Marketler Zinciri ve Yörsan olarak kentimizin takımı Bursaspor Yörsan’a destek olmaktan, takımımızın yanında her zaman yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Ayrıca tüm şubelerimizde Yörsan ürünlerinin satışlarını yaparak, Yörsan’ın birbirinden güzel ürünlerini müşterilerimiz ile buluşturmaya her zaman devam edeceğiz" dedi.

Bursaspor Yörsan’a önümüzdeki maçlarda başarı dileyip, imza gününe gelen vatandaşlara teşekkür eden Yılmaz, "Taraftarlarımız ve müşterilerimizle bu güzel etkinlikte buluşarak, hem takımımızı destekliyor hem de Bursa’nın birlik ve beraberliğine katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

Etkinlikte konuşan Matlı Grup Pazarlama Yöneticisi Melek İbiş ise, "Bursaspor’un stadyum isim hakkı ve Bursaspor Yörsan Basketbol takımının isim sponsorlukları ile şehrin iki kıymetli değerini destekleyen Matlı Grup olarak, Yörsan ve diğer markalarımız adına bu mutluluk verici. Bugün Özhan Market ile birlikte Bursaspor Yörsan Basketbol Takımı için imza töreni gerçekleştirdik. İmza gününe katılan tüm basketbolseverlere bu güzel günde bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.