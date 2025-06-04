Kurban Bayramı öncesi kurbanlık seçimi için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı’na gelen vatandaşlardan bazıları fiyatları çok uygun bulurken bazıları ise fiyatların yüksekliğinden yakındı.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar kurbanlık seçimlerini yapmak için hayvan pazarlarında yoğunluk oluşturmaya başladı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı’nda sıkı pazarlıklar yapılırken kimi vatandaşlar fiyatların oldukça uygun ve geçtiğimiz yılla neredeyse aynı olduğuna değinirken, kimileri ise fiyatların arttığından yakındı. Pazara genel olarak bakıldığında hem büyükbaş hem de küçükbaş bölümünde insanların aileleriyle birlikte bütçelerine uygun kurbanlığı bulmaya çalıştığı gözlendi. Seçilen ve satılan büyükbaşlar kamyonlarla taşınırken, küçükbaşlar ise vatandaşların aracıyla taşındığı görüldü.

"Piyasa çok uygun"

Piyasanın uygun olduğunu iddia eden Nedim Duman, "Piyasa çok uygun, 4 ortak 210 bin liraya aldık. Bence piyasa hem alıcı için hem satıcı için şuan uygun. Alıcılar bence bu sene kurbandan geri kalmamalı, herkes kurban kesmeli, çünkü hayvan piyasasına baktığın zaman hayvan bol, fiyat da çok uygun" dedi.

"Kuru kalabalıkta geziyoruz"

Kurbanlık alışverişi için pazara gelen ve fiyatları yüksek bulan Lütfü Çetin, "Geçen seneye göre aşırı yüksek. Normalde geçen sene aldığımız kurbanların en güzeli 15 bin liraydı, şimdi en kötüsü 19 bin lira. Bu piyasada insanlar nasıl alacak. Adam asgari ücret bile almıyor ama kurban olmuş 25 bin lira. Biraz daha hesaplı, makul bir şey bakıyoruz. Sadece kuru kalabalıkta geziyoruz başka yapacak hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

Kars’tan hayvanlarını satmaya gelen üretici Mecit Dönmez ise şöyle konuştu;

"Kars’tan geldik buraya, hayvan getirdik. Piyasa yok yani. Satamazsak mecbur malımızı geri götüreceğiz. Atın 23ünde buraya geldim daha sadece 10 tane satabildim. Herkes sorucu, burada alıcı yok."