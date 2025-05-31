Muğla’da özel öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilere yönelik farkındalık ve destek çalışmaları içeren "Özel Öğrenme Güçlüğü Önerileri Projesi’nin kapanış etkinliği gerçekleştirildi. Proje, 2024 yılı Haziran ayında Muğla Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kurulan Ar-Ge Biriminin ilk çalışması olarak hayata geçirildi.

Projenin yürütücülüğü Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, şube müdürleri Ali Kaan Kutlu, Eylen Terzi ve Muhammer Cihan tarafından üstlenildi. Ar-Ge Proje Koordinatörlüğünü Dilek Erdinç’in yaptığı çalışmada uygulamacı ekipte Özgür Tel, Berna Çelik, Umut Topaloğlu, Deniz Esen ve Güzin Şahin yer aldı.

Hazırlık süreci ve materyal geliştirme aşamalarının ardından, 8 Ekim Dünya Disleksi Farkındalık Günü’nde projenin açılış etkinliği düzenlenerek aktif saha uygulamalarına başlandı. Proje kapsamında özel öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerle birebir çalışmalar yürütülürken, aileleriyle de iş birliği yapılarak ev ortamları destekleyici hale getirildi. Böylece hem eğitimciler hem de aileler arasında güçlü bir koordinasyon sağlandı.

Öğretmenlere yönelik eğitim programları düzenlenirken, proje süresince Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile iş birliği geliştirildi. Her öğrencinin yaşadığı öğrenme güçlüğüne özel yöntem, teknik ve materyaller hazırlanarak uygulamaya konuldu. Ayrıca projede, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Nilfer Şahin ve ekibiyle yapılan iş birliğiyle, çocukların tıbbi süreçleri de yakından takip edildi.

Kapanış etkinliğinde konuşan Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü; "Özel Öğrenme Güçlüğü Önerileri Projesi ekibi, uygulama sürecini 30 Mayıs 2025 tarihi itibariyle tamamlamıştır. Elde edilen sonuçlar ve çocuklarda gözlemlenen iyileşmeyi sağlayan yöntem ve teknikler, Muğla geneline yaygınlaştırılmak üzere Müdürlüğümüze rapor olarak sunulacaktır. Bu kıymetli çalışmaya katkı sunan ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ederim "dedi.