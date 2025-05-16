Yunusemre Belediyesi, Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezi’nde özel ihtiyaçlı bireylerin ailelerine yönelik "Özel ihtiyaçlı bireylerde beslenme" ve "Özel ihtiyaçlı bireylerin fiziksel sağlığı" konularında seminer düzenledi.

Yunusemre Belediyesi’ne bağlı Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören özel ihtiyaçlı bireylerin ailelerine yönelik farkındalık ve bilinçlendirme amacıyla düzenlenen seminerlerde, öğrencilerin fiziksel sağlıkları ile sağlıklı beslenme konularında kapsamlı bilgiler sunuldu. Seminer, Yunusemre Belediyesi Sağlık Hizmetleri Merkezi’nden Fizyoterapist Başak Ertürk ve Diyetisyen Bahriye Gülmez tarafından verildi. Uzmanlar, özel bireylerin yaşayabilecekleri fiziksel sağlık sorunlarına karşı koruyucu egzersizlerin yanı sıra, doğru beslenme alışkanlıklarının kazandırılmasının önemine dikkat çekti.

"Fizyoterapiye erken dönemde başlanmalı"

Yunusemre Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Birsen Öcal’ın da katıldığı seminerde, Fizyoterapist Başak Ertürk, fizyoterapi uygulamalarına erken yaşta başlanması gerektiğini vurguladı. Ertürk, "Merkezimizde eğitim gören öğrencilerin bir kısmında ayak yapısıyla ilgili sorunlar bulunuyor. Bu durum, genetik yatkınlıktan kaynaklanabildiği gibi, uygun ayakkabı seçiminin de büyük önemi var. Duruş bozukluğu yaşayan öğrenciler mutlaka bir hastanenin ortopedi bölümüne başvurmalı. Gerekli görüldüğünde, korse desteğiyle bu sorunlar en aza indirgenebilir" derken, duruş bozukluklarına yönelik egzersizler göstererek, günlük yürüyüşlerin faydaları hakkında bilgiler verdi.

"Beslenme alışkanlıkları çeşitlendirilmeli’

Diyetisyen Bahriye Gülmez ise özel ihtiyaçlı bireylerin beslenmesinde bazı alışkanlıkların değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Gülmez konuşmasında, "Özel bireylerin sürekli sevdikleri yiyecekleri tüketmeleri yerine, beslenme alışkanlıkları çeşitlendirilmeli. Rafine şeker ve karbonhidrat alımı azaltılmalı, su tüketimi artırılmalı. Ayrıca, öğün atlamadan tüketilecek yüksek lifli gıdalar, sindirim sistemini rahatlatır" şeklinde konuştu.

Mayıs ayında doğanlara kutlama

Seminerin ardından, mayıs ayında doğan özel bireyler için doğum günü kutlaması düzenlendi. Doğum günü pastasının kesildiği etkinlikte, illüzyon ve kukla gösterileriyle öğrenciler ve veliler eğlenceli anlar yaşadı.