Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki İsmet İnönü Meslek Lisesi Özel Eğitim Sınıfı, Engelliler Haftası kapsamında duygu yüklü ve anlamlı bir programa imza attı. Okulun konferans salonunda gerçekleşen etkinlikte öğrenciler yeteneklerini sergileyerek farkındalık oluşturdu.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Akkuş, Okul Müdürü Okan Şahin, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler yoğun katılım gösterdi. Protokol üyeleri, öğrencilerin sahnedeki performanslarını ilgiyle izlerken, program sonunda sahneye çıkarak öğrencileri tebrik etti.

Duygusal anların yaşandığı programda 12. sınıf öğrencisi yaptığı içten konuşmayla izleyenleri gözyaşlarına boğarken, geçtiğimiz yıl mezun olan ve şu anda iş hayatına atılan eski bir öğrenci de sahneye çıkarak öğretmenlerine ve okuluna teşekkür etti. Mezun öğrencinin konuşması salonda büyük alkış aldı.

Etkinlikte koro, solo müzik performansları ve dans gösterileri yer aldı. Öğrencilerin sahnedeki özgüveni ve performansları izleyicilerden tam not aldı.

Programın en dikkat çekici anlarından biri ise Türkiye genelinde çeşitli branşlarda başarı elde eden özel sporcuların sahneye madalyalarıyla çıkması oldu. Öğrenciler, izleyicilerden büyük alkış alırken, bu anlar salonda gurur dolu anlara sahne oldu.

Etkinliğin hazırlanmasında büyük emek harcayan Özel Eğitim Öğretmeni Yasemin Avşar, "Öğrencilerimiz hem sahnede hem de hayatın içinde var olmanın kıymetini bir kez daha gösterdi. Hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum." dedi.

Program, teşekkür belgelerinin takdimi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.