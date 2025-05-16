Ağrı’nın Diyadin ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Diyadin Özel Eğitim Uygulama Okulu’ndaki özel öğrenciler, Gazi İlkokulu’nu ziyaret ederek akranlarıyla aynı sırayı paylaştılar. Etkinlikte öğrenciler birlikte resimler çizdi, oyunlar oynadı ve keyifli anlar yaşadı. Hem kaynaşma hem de farkındalığı artırma amacı taşıyan buluşmada, öğrenciler arasında sıcak dostluklar kuruldu. Veliler ise çocuklarının yüzlerindeki mutluluğun her şeye değer olduğunu ifade etti.