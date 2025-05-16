Eskişehir’de ’İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa’ uygulamasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, ideal kiloda olduğu üzerine sağlık personeliyle iddiaya giren ve beden kitle endeksi üst sınırda çıkan kadın bu durumu "Eyvah" diyerek karşıladı.

Yurt genelinde 2010 yılında başlatılan ’Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı’ çerçevesinde güncellenerek uygulanmaya devam eden ’Türkiye Obezite ile Mücadele ve Fiziksel Aktivite Eylem Planı’ doğrultusunda yakın bir tarihte saha kampanyası başlatıldı. Uygulama için kent merkezlerinde vatandaşların boy ve kilo ölçümü yapılıp beden kitle endeksinin hesaplandığı stantlar kuruldu. En az 10 milyon kişiye ulaşılmasının hedeflendiği kampanyaya yoğun ilgi gösterilirken, vatandaşlar ile sağlık personeli arasında ilginç diyaloglar ortaya çıktı.

İdeal boy ve kiloda olduğunu iddia eden kadının beden kitle endeksi yüksek çıktı

Sağlık personelinin boy ve kilo ölçümü yapmak amacıyla standa davet ettiği bazı vatandaşlar tereddüt etti. İdeal boy ve kiloda olduğunu iddia eden bir kadın, sağlık personeli ile iddiaya girdi. Sağlık personelinin, "Bakalım siz mi kazanacaksınız, biz mi kazanacağız" diyerek boyunu ve kilosunu ölçtüğü vatandaşın beden kitle endeksi üst sınırda çıktı. Kadın bu durumu, "Eyvah" diyerek karşılarken, sağlık personelinin dondurma yerken çevirdiği bir başka vatandaşın ise obez sınıfında olduğu belirlendi. Komik diyaloglar görenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu. Beden kitle endeksi yüksek çıkan vatandaşlar yetkililer tarafından bilgilendirilip Sağlıklı Yaşam Merkezlerine yönlendirildi.

"Uzun süredir kilomu ölçmüyordum, kilo vermeyi sürekli erteliyordum"

Boy ve kilo ölçümü yaptıran Fatma Dağlı, "Sonuçlarım biraz kötü. Aslında 2 yıldır spor yapmadığım için kilo almışım. Şu anda 99 kiloyum, 1.70 boyundayım. Bilgilendirme yaptılar, beslenmeyle alakalı biraz konuştuk. Uzun süredir kilomu ölçmüyordum, kilo vermeyi sürekli erteliyordum. O yüzden biraz farkındalık oluştu" dedi.

"Bu kadar çabuk uygulamaya geçeceğini düşünmemiştim"

Yapılan ölçüm sonucunda beden kitle endeksi ideal çıkan Mine Erten, "Böyle bir uygulamanın olması gerçekten çok güzel. İnşallah bu uygulamanın sonunda tedaviye ihtiyacı olan insanlar yönlendirilir. Umarım çok işe yarar çünkü, ben de dahil olmak üzere çoğu insan bilinçli değil. O yüzden sağlıklı yaşamak ve beslenmek adına çok gerekli bir uygulama ama bu kadar çabuk uygulamaya geçeceğini düşünmemiştim. Bence güzel bir uygulama. Umarım devamı da gelir" şeklinde konuştu.

"İlk çağırdıklarında bir çekince oldu, kararsız kaldım"

Arkadaşlarıyla birlikte uygulamaya katılım sağlayan Efehan Bulun, şunları aktardı:

"Sonuçlar gayet iyi çıktı. Boy ve kilomun gayet iyi, fit olduğumu söylediler. Gayet güzel bir proje olmuş. İnsanlar kendilerinin boy ve kilolarını nasıl ölçebileceğini daha doğru bir şekilde öğrenmiş olur. İlk çağırdıklarında bir çekince oldu, kararsız kaldım çünkü çarşıda yürürken bir anda böyle bir teklif geldi. Biz de bir deneyelim dedik."

"Vatandaşlar kilolarını gördükleri zaman hayrete düşüyor"

Gerçekleştirilen uygulamayla ilgili bilgi paylaşan Uzm. Diyetisyen Aylin Sayan Ataç ise, "2010 yılından beri sürdürülen bir ’Türkiye Sağlıklı Beslenme Hareketli Hayat Programı’mız var. Bakanlığımız o program çerçevesinde bir kampanya başlattı. Onunla ilgili ’İdeal Kilonu Öğren Sağlıklı Yaşa’ kampanyasını sürdürüyoruz. Hedefimiz 10 milyon vatandaşımıza ulaşıp kilolarını ve boylarını ölçmek. Kilo ve boy ölçümü yapıldıktan sonra beden kitle endeksi hesaplanıyor. Daha sonra, beden kitle endeksi durumuna göre vatandaşları Sağlıklı Hayat Merkezlerimize yönlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın ilgisi oldukça yoğun. İnsanlar evde uzun süredir tartılmamış oluyorlar. Bu nedenle kilolarını gördüklerinde bir farkındalık yaşayabiliyorlar" ifadelerini kullandı.