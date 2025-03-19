Eskişehir’de 28 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığının aniden eksi derecelere düşüp kar yağışının etkili olmasıyla tekrardan kalın giyinmeye başlayan ve ateş başında ısınmaya çalışan vatandaşlar ani sıcaklık değişikliklerine adapte olmakta zorlandıklarını söyledi.

Geçtiğimiz hafta yurt genelinde sıcak ve yağışsız bir hava hakim oldu. Eskişehir’de hava sıcaklığı 28 dereceye kadar yükselirken, bu hafta itibariyle eksi derecelere kadar düştü. Hafif kar yağışının da etkili olmasıyla birlikte, önceki günlerde kısa kollu ile gezen vatandaşlar tekrardan kalın giysiler giymeye başladı. Sıcaklığın azalmasıyla kent merkezinde durgunluk yaşandığı, bankların boş kaldığı ve seyyar esnafın dükkanlarını açmadığı görüldü. Dışarıda çalışan emekçiler ise ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Hava sıcaklıklarının sürekli değişmesi nedeniyle mevsime adapte olmakta zorlandıklarını belirten vatandaşlar, bu durumun çevre kirliliğinden ve küresel ısınmadan kaynaklandığını düşündüklerini ifade etti.

"Ben tişörtle işe gidip geliyordum, şimdi mont giyiyorum"

Geçen hafta bahar geldi diye düşündüklerini söyleyen Mehmet Kılıç, "Çok sıcaktı, güneşliydi ama 2 gündür bayağı soğuk. Dün gece biraz kar yağdı. Şu an kışa dönmüşüz gibi. Yani dikkat etmek, sıkı giyinmek lazım. Mesela geçen hafta ben tişörtle işe gidip geliyordum. Bu hafta mont ve daha uzun kollu şeyler giyiyorum" dedi.

"Bu havalar çevre ve kalp kirliliğinden kaynaklanıyor"

Ani sıcaklık değişikliklerinin insanlardan kaynaklandığını düşünen Mehmet Ali Usta, "Artık havanın bile randıman tutmadığı bir devirde yaşıyoruz. Tabii bu bizden kaynaklı. Çevre kirliliği olsun, kalp kirliliği olsun, her şeyin etkisi var. Öncelikle kalp kirliliğinden kaynaklı bir şey. Yine de Allah bize iyi nimet veriyor, yine de havalar iyi. Bugün bence hava soğuk. Dün biraz iyiydi, bugün daha çok soğuk oldu. Kar soğukları var. Aslında bunlar kar yağmamasından kaynaklı. İnşallah kar yağarsa havalar yumuşar diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Dün hava bugüne göre daha iyiydi"

Hava durumuyla ilgili düşüncelerini belirten Fuat Arapzade ise, şunları söyledi:

"Eskişehir çok soğuk. Ben bu ay içerisinde İzmir’e ve Çanakkale’ye de gittim. Oralar Eskişehir kadar soğuk değil. Dün hava bugüne göre daha iyiydi. Bence bu komple arabalardan, egzozlardan ve küresel ısınmadan dolayı oluyor."