‘Bizimle Gülümse Hayata’ projesinin uygulama programına katılan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, “Sağlıklı nesiller ve bireyler için hayata geçirilecek projelerde yer almaya gayret edeceğiz” dedi.

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında İlkadım Kaymakamlığı himayesinde, İlkadım Belediyesi, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğü, Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi iş birliğiyle 6 Kasım 2024 tarihinde başlayan ‘Bizimle Gülümse Hayata’ projesi kapsamında, Maarif İlkokulu’nda özel gereksinimli öğrencilere yönelik diş muayenesi yapıldı. Özel gereksinimli öğrencilerin velilerine yönelik bilgilendirme eğitimlerinin de yapıldığı programa, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz’ın yanı sıra, Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, İlkadım İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dt. Cihan Kocabaş, projeye gönül vermiş hekimler, öğretmenler ve veliler katıldı.

"Farkındalık artırılacak"

Çocukların ve gençlerin sağlıklı bir şekilde yetişmesine katkı sağlamanın önemine değinen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, “Özel gereksinimli öğrencilerimizin sağlığı için önemli bir adım olan ‘Bizimle Gülümse Hayata’ projesinin ilk uygulamasını Maarif İlkokulu’ndaki öğrencilerimize yaptık. Bu kapsamda öğrencilerimizin diş kontrolleri diş hekimleri tarafından yapıldı. Tedavi ihtiyacı olan öğrencilerimizin gerekli tedavileri ise Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde yapılacak. Bunun yanı sıra konuyla ilgili olarak öğrencilerimizin velilerine bilgilendirme eğitimi de gerçekleştirildi. Proje ile özel gereksinimli öğrencilerimizle ilgili farkındalığı arttırmaya katkı sağlanacaktır. Projede emeği geçen tüm sağlık çalışanlarımıza, öğretmenlerimize ve kıymetli velilerimize teşekkür ediyorum. Sağlıklı nesiller ve bireyler için hayata geçirilecek projelerde yer almaya gayret edeceğiz. Çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeyi daim kılmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

İlkadım Belediyesi, proje kapsamında Maarif İlkokulu’nda düzenlenen programda, özel gereksinimli öğrencilere şarjlı diş fırçası hediye etti. Öğrencilere hediyelerini, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ve protokol üyeleri takdim etti.