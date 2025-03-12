KO-MEK’te fotoğrafçılık kursuna katılan özel bireyler, Kocaeli’nin doğal güzelliklerini fotoğraflayarak eğlenceli bir gün geçirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), down sendromlu bireylere 2 gün boyunca mobil fotoğrafçılık kursu verdi. "+1 Kromozom Hiçbir Şeye Engel Değildir" sloganıyla yola çıkılan eğitimlerde özel bireyler, KO-MEK fotoğrafçılık eğitmeni Esra Aslan eşliğinde öğrendikleri ile bol bol fotoğraf çekerek hatıralarını ölümsüzleştirdi.

İlk gün atölyede gerçekleşen eğitimlerin ardından Fotoğraf Teknolojileri Müzesini ziyaret eden özel çocuklar, geçmişten günümüze gelen fotoğraf makinelerini ve çok sayıda parçalarını inceledi. İlk kez bu kadar eski makinaları yakından inceleme şansı bulan çocuklar hem fotoğraf çekti hem de fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi.

Atölye eğitiminin ardından ikinci gün doğaya çıkan üyeleri, Döngel Millet Bahçesini ziyaret etti.