Özel Aydın Yüksek Teknoloji Koleji’nde gerçekleştirilen 4. Geleneksel Teknoloji ve Bilim Şenliği’nde öğrenciler projelerini sergiledi. Oldukça ilgi gören projeler, protokol üyeleri ve ziyaretçilerden tam not alırken öğrencilerin sunumları yoğun ilgi gördü.

İki gün süren bilim şenliğinde, Özel Aydın Yüksek Teknoloji Koleji öğrencilerinin yanı sıra Mustafa Kiriş Ortaokulu ve Hacı Lütfiye Atay Ortaokulu öğrencileri de projelerini sergileme fırsatı buldu. Genç mucitlerin ortaya koyduğu yenilikçi fikirler ve teknolojik buluşlar katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Bilim şenliğinde sergilenen projelere Aydın il genelindeki değişik okullardan binlerce öğrenci ziyaret etti.

Şenliğe, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, KOSGEB Aydın İl Müdürü Sadullah Dülger, ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Teknokent Müdürü Doç. Dr. Mustafa Akkaya’nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Aydın’daki birçok ortaokuldan öğrenci ve öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği şenlikte, Özel Aydın Yüksek Teknoloji Koleji velileri ve diğer misafirler de öğrencilerin bilimsel çalışmalarını yakından inceleme fırsatı buldu.

Şenlikte, robotik teknolojilerden yenilenebilir enerji çözümlerine, yapay zeka uygulamalarından sürdürülebilir çevre projelerine kadar geniş bir yelpazede yer alan öğrenci projeleri, geleceğin teknoloji dünyasına adeta ışık tuttu. Öğrencilerin parlak fikirlerinin ve problem çözme becerilerinin sergileyen projeler, ziyaretçilerden tam not aldı.

Şenliğin Aydın’da bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturmak ve öğrencilerin bu alanlara olan ilgisini artırmak amacıyla düzenlendiği belirtildi. Etkinlik, eğitimciler, veliler ve öğrenciler arasında bilgi ve deneyim paylaşımına da olanak sağladı.

Özel Aydın Yüksek Teknoloji Koleji yönetimi, geleneksel hale gelen bu şenliğin her yıl daha da büyüyerek devam edeceğini ve Aydın’ın bilim ve teknoloji alanında öncü şehirlerden biri olma hedefine katkı sağlayacağını vurguladı.