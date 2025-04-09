Trabzon’un tanıtımı için Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te gerçekleştirilen ve iki gün sürecek olan Trabzon Günleri etkinlikleri başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, etkinliğin iki ülkeye de fayda sağlayacağını vurgulayarak Mayıs ayında başlayacak Trabzon-Taşkent direkt uçuşlarıyla ilişkilerin daha da güçleneceğini söyledi.

Trabzon’un tarihi ve kültürel zenginlikleri, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen "Trabzon Günleri" etkinliğiyle tanıtılıyor. Trabzon Oteller Birliği tarafından organize edilen ve Taşkent City Mall’da gerçekleştirilen etkinliğin açılış programına Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in yanı sıra Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Özbekistan Cumhuriyeti’nin Trabzon Fahri Konsolosu Sadık Soylu, Trabzon Oteller Birliği Başkanı Mustafa Aksu ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte mehteran ve halk oyunları gösterileri büyük ilgi görürken, Başkan Genç de folklor ekibiyle birlikte horon oynayarak renkli görüntülere imza attı. Trabzon Günleri etkinliği kapsamında bölgenin doğal güzellikleri ve kültürel değerleri Özbek halkına tanıtılıyor. Öte yandan Trabzon ile Buhara şehirleri arasında "kardeş şehir" protokolü için de cuma günü imza töreni düzenlenecek.

Özbekistan’ın kardeş ülke olduğunu ifade eden Başkan Genç, "Özbekistan bizim kardeş ülkemizdir, dolayısıyla burada bulunmaktan ve Trabzon’umuzu tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak geçtiğimiz aylarda Buhara şehriyle kardeş şehir olma kararı aldık, inşallah cuma günü bu protokolü imzalayacağız. Taşkent’te düzenlenen bu güzel etkinlikte şehrimizin doğal güzelliklerini, kültürel mirasını ve tarihini tanıtmak için buradayız. Mayıs ayı itibarıyla Trabzon-Taşkent arasında doğrudan uçuşların başlayacak olması bu ilişkileri daha da ileri taşıyacak. Özbek kardeşlerimiz Trabzon’a gelecek, şehrimizi tanıyacak, yatırım yapacaklar. Biz de bu süreçte elimizden gelen desteği sunacağız. İnşallah bu etkinlik, hem kültürel bağlarımızı güçlendirecek hem de ekonomik iş birliklerine zemin hazırlayacak" dedi.