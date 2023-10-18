VAN (İHA) – Van’ın Özalp ilçesinde İran heyetinin de katılımıyla sınır güvenlik toplantısı yapıldı.

Özalp Kaymakamlığının toplantı salonunda yapılan toplantıya, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Rahmi Bulut başkanlığındaki türk heyetiyle İran Belesor Hudut Komiseri Yarbay Huccet Mollazade ve Çaldıran Hudut Komiseri Binbaşı Mohammad Ali Khorsendi ile beraberindekiler katıldı. Toplantıda konuşan Kaymakam Bulut, İran heyetini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

İran’ın Belesor Hudut Komiseri Yarbay Huccet Molazade ise gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kaymakam Bulut’a teşekkür etti.